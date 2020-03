in foto: (Archivio Lapresse)

Un dramma nel dramma per una famiglia di Trigolo, piccolo comune nel Cremasco, dove i casi di coronavirus sono giunti a 20. Tra questi ci sono anche quattro fratelli tutti contagiati: purtroppo per due di loro non c'è stato nulla da fare e sono morti, mentre altri due sono ricoverati in ospedale in condizioni piuttosto critiche. Il primo dei quattro fratelli è deceduto la scorsa settimana a 69 anni, il secondo invece di due anni più giovane è morto ieri, stroncato da una polmonite che non gli ha dato scampo. Ora l'intera comunità di Trigolo si è stretta intorno alla famiglia. Sempre ieri è deceduta anche una donna, e con lei sono salite a cinque le vittime trigolesi, a fronte di venti contagiati complessivi.

Coronavirus, la situazione a Cremona

Ad oggi nella provincia di Cremona sono 3,061 positivi i contagi da Coronavirus. Nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo, un anziano di 73 anni ricoverato presso l'ospedale Maggiore perché positivo si è suicidato. A finire contagiati sono anche gli stessi dipendenti ospedalieri. Un tecnico radiologo di 35 anni, risultato positivo, riporta che già da fine gennaio 2020 si sono registrate troppe polmoniti atipiche fra i giovani che venivano sottoposti a lastre. Risalendo ai contatti dell’uomo, non è chiaro chi possa averlo contagiato visto il numero di persone con le quali ha avuto a che fare. Mentre una ragazza 25enne di Cremona, che era risultata positiva al Coronavirus nei primi giorni di febbraio è guarita ed è stata dimessa dal Cotugno di Napoli, dove si trovava per una vacanza.