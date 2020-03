in foto: Il sindaco di Cobretta (Milano) Marco Ballarini

Detergente per le mani gratis per tutti i cittadini di Corbetta: è questa l'iniziativa promossa dal sindaco di comune in provincia di Milano Marco Ballarini per contrastare il contagio del coronavirus. Il detergente, prodotto e donato dall'azienda Chemtec di Corbetta secondo le prescrizioni e le direttive imposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà distribuito ai cittadini di Corbetta nel weekend.

La distribuzione del detergente venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo

Oltre al pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, dalle ore 14 alle ore 19, si potrà ritirare il detergente anche domani, sabato 7, e domenica 8 marzo, dalle ore 8 alle ore 12 e al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19. Il punto di distribuzione gratuita è stato allestito davanti al nuovo polo sanitario con la Farmacia Comunale 2 di Via della Libertà 6 (ex Statale 11): "Chiunque può richiedere una sua personale quantità di prodotto gratis portando con se un recipiente o un flacone dalla capienza massima di 300 ml – si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale di Corbetta – il detergente sarà distribuito dalla Protezione Civile di Corbetta e da alcuni volontari dei Servizi Sociali garantendo le misure di sicurezza stabilite dal DPCM".

Nessuna calca al punto di distribuzione

"Sono davvero orgoglioso per la riuscita di questa virtuosa collaborazione tra Amministrazione, tessuto imprenditoriale del territorio e Protezione Civile – il commento del sindaco di Corbetta Marco Ballarini – confido e mi appello al senso di responsabilità dei cittadini: di prodotto ce n'è per tutti, non c'è il rischio di rimanere senza e quindi non sarà necessario assembrarsi". Nessun pericolo di assembramento dunque per i cittadini che andranno a ritirare il detergente, assicura il sindaco Ballarini, saranno rispettate le misure di sicurezza previste dal decreto del governo: "Ognuno di noi deve fare la sua parte e personalmente come Sindaco, anzi come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di affrontare questa situazione in prima linea e al fianco dei nostri cittadini. Sono certo che insieme supereremo questa complessa emergenza nazionale, con la forza che ci contraddistingue", ha concluso il primo cittadino.