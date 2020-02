Da lunedì 2 marzo riaprono alcuni uffici postali della zona rossa del Lodigiano. Lo comunica Poste Italiane, spiegando che le pensioni del mese di marzo "saranno messe in pagamento anche nei 5 uffici postali a Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, San Fiorano in provincia di Lodi" oltre che a "Vo' Euganeo in provincia di Padova".

Riaprono le poste a Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Codogno, San Fiorano

Un primo servizio fondamentale per i cittadini riapre quindi nella zona rossa del focolaio lombardo del coronavirus. "Al fine di garantire il regolare pagamento delle pensioni e l'accesso all'intera gamma dei servizi offerti da Poste Italiane, a partire dal prossimo lunedì 2 marzo è prevista la riapertura degli uffici postali di Casalpusterlengo (Piazza Leonardo da Vinci 4), Castiglione d'Adda (Via XX Settembre 5), Codogno (Via G. Galilei 21)", si legge nella nota della società. Saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. Da lunedì sarà aperto anche quello di San Fiorano (Viale Italia 15) dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Tutti i pensionati che ancora riscuotono la pensione in contanti e sono residenti nei Comuni oggetto dell'ordinanza, si legge in una nota, "potranno rivolgersi a uno degli uffici sopra elencati, secondo i seguenti riferimenti: Casalpusterlengo assicurerà il pagamento delle pensioni anche per Somaglia, Terranova dei Passerini e Zorlesco; Castiglione d'Adda anche per Bertonico e Cavacurta; Codogno anche per Maleo; San Fiorano anche per Fombio"

Ufficio postale aperto anche a Vo' Euganeo

A partire dal prossimo lunedì 2 marzo riaprirà quindi con i consueti orari l'Ufficio Postale situato nella zona rossa di Vo' Euganeo, in Piazza Liberazione 1. "La sede – spiega Poste Italiane – riaprirà secondo il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35. Tutti i pensionati che ancora riscuotono la pensione in contanti e sono residenti nel Comune oggetto dell'ordinanza potranno rivolgersi a questo ufficio. Il pagamento delle pensioni verrà garantito anche ai cittadini che normalmente si rivolgono al vicino ufficio di Vo' Vecchio".