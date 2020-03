Dopo una stretta collaboratrice del presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, anche una collaboratrice del gruppo del Partito Democratico in Regione sarebbe positiva al Coronavirus. Secondo quanto appreso, gli organismi del Consiglio regionale sarebbero già stati allertati della notizia.

Seduta d'Aula a rischio rinvio

Per questo motivo al vaglio del Consiglio ci sarebbero alcune valutazioni su quali contromisure introdurre per limitare al massimo il rischio contagio. Già diversi dipendenti di Palazzo Pirelli stanno lavorando in smart working, ovvero da casa, ma ciò non toglie che per i pochi che ancora si recano presso l'edificio che impera sulla stazione Centrale di Milano, le misure debbano essere adatte. Inoltre, risulta difficile che la seduta d'Aula di martedì possa essere confermata.

L'assessore Mattinzoli a Fanpage.it: Sono tranquillo, serve avere pazienza

Proprio l'assessore Mattinzoli, raggiunto telefonicamente pochi giorni fa da Fanpage.it, aveva detto: "Sono tranquillo, chiaro che la febbre alta da quattro giorni un po' ti debilita. Mi hanno messo anche l'ossigeno, però direi che tutto sommato ci sta, è nell'ordine delle cose. Bisogna avere pazienza e aspettare che le cure facciano effetto". Le cure a cui ha detto di essere sottoposto sono "analisi e prelievi. Poi parecchie pastiglie e in modo particolare flebo. E poi ho appena finito di fare dei raggi per vedere se la polmonite si ferma e non aumenta la sua superficie nei polmoni". Poi si era congedato con un messaggio ai cittadini: "Senza isterismi: applicare quelle indicazioni che i sanitari ci danno, con delle precauzioni sembra che sia possibile evitare il contagio, anche se è molto virulento".