in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per aver aggredito un cittadino cinese. All'origine dell'aggressione l'accusa di essere infetto da Coronavirus. Sembra incredibile, eppure è ciò che è capitato nella serata di ieri, martedì 3 marzo, in viale Puglie, alla periferia sud-est del capoluogo lombardo. Il cittadino di origine cinese stava rientrando a casa quando, attorno alle 21.30, ha incrociato un ragazzo di origini egiziane. Il giovane prima ha insultato il cinese, accusandolo di essere contagiato dal virus, poi lo ha aggredito scagliandogli contro una bottiglietta di plastica. A quel punto il cinese ha seguito, seppur a distanza, il suo aggressore, avvertendo nel frattempo la polizia.

I poliziotti hanno usato lo spray al peperoncino per placare l'aggressore

Tra i due è quindi scoppiata una colluttazione, al culmine della quale l'aggressore ha colpito al volto la vittima con una pietra, procurandogli qualche escoriazione. A quel punto sono intervenuti i poliziotti che hanno dovuto faticare non poco per riuscire a rendere inoffensivo e poi ad arrestare l'aggressore. Il ragazzo ha continuato a colpire gli agenti con calci e pugni e poi, una volta portato nella volante, ha preso a testate il vetro: gli agenti hanno dovuto fare ricorso perfino allo spray al peperoncino per riuscire a placarlo. Per l'aggressore è scattato l'arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il cittadino cinese aggredito è stato medicato in codice verde alla Clinica Città studi: per lui nessuna grave conseguenza.