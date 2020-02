in foto: Foto di repertorio

Servizio regolare su tutta la rete del trasporto pubblico di Milano gestita da Atm. "In accordo con quanto indicato dalle Autorità, il servizio di trasporto pubblico Atm è attivo su tutta la rete. Su questo sito, sull’app e sul nostro account Twitter diamo aggiornamenti e informazioni. Stiamo svolgendo pulizie straordinarie quotidiane dei mezzi in circolazione, dai sostegni ai sedili a tutte le superfici di contatto, ma la collaborazione di ogni cittadino è fondamentale per fronteggiare l’emergenza. Qui sotto trovate alcune informazioni importanti", si legge sul sito di Atm.

Riattivata circolazione ferroviaria tra Lodi e Piacenza

Nella notte, precisamente alle 0,50, è stato riattivato il traffico ferroviario tra Lodi e Piacenza sulla linea convenzionale Milano-Bologna (quella utilizzata dopo il deragliamento a Lodi del Frecciarossa 9595). Così si legge in un aggiornamento pubblicato alle 6 di questa mattina sul sito di Rfi. Il traffico. Il traffico era stato sospeso dalle 13.30 di ieri per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo. La circolazione dei treni risulta, per il momento, ancora rallentata, ma si normalizzerà nel corso della mattinata. Per informazioni, ricorda Trenitalia, è attivo il numero verde gratuito 800892021.

Treni cancellati:

· FR 9606 Napoli Centrale (5:00) – Milano Centrale (9:30)

· FR 9508 Roma Termini (6:10) – Milano Centrale (9:50)

· FR 9806 Bari Centrale (6:36) – Milano Centrale (13:25)

· FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Roma Termini (8:35)

· FR 9524/9526 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

· FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30)

· FA 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:15)

· FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

Treni parzialmente cancellati:

· FR 9802 Pescara (5:05) – Milano Centrale (9:35): origine da Bologna Centrale (8:13)

· FR 9300 Perugia (5:30) – Torino Porta Nuova (10:20): origine da Firenze Santa Maria Novella (7:10)