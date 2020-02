l'emergenza coronavirus le università milanesi iniziano a riprendere gradualmente le attività. Gli atenei stanno preparando lezioni online per permettere a tutti gli studenti di seguire i corsi da remoto nel caso fosse confermato il divieto di frequentare le aule, ma anche in caso di riapertura per garantire i servizi a tutti coloro che non possono recarsi in Ateneo.

Alla Statale lezioni online da lunedì e biblioteche aperte

All'Università Statale lezioni online a partire dal 2 marzo, mentre riaprono biblioteche e sportelli al pubblico nel rispetto di tutte le disposizioni sulla prevenzione diramate del Ministero. Il Rettore Franzini nella sua lettera a tutto il corpo docente ha scritto: "Possiamo fare moltissimo per garantire ai nostri studenti il diritto all’istruzione, in primo luogo a coloro che risiedono nelle zone rosse o che hanno fragilità di salute". In attesa dei nuovi provvedimenti ministeriali, la Statale ha elaborato "un piano di azione straordinario per la didattica per garantire piena regolarità alla prosecuzione dell’anno accademico 2019-2020 anche nel caso che nuovi provvedimenti di sospensione delle attività didattiche dovessero intervenire nelle prossime ore". Il periodo dedicato alle lezioni potrà essere esteso fino al 3 luglio 2020, dietro richiesta dei collegi didattici. Può inoltre essere prevista una riorganizzazione dell’agenda giornaliera e settimanale al fine di aumentare il numero delle ore e dei giorni disponibili per la didattica. Gli esami di laurea previsti tra il 24 febbraio e il 4 marzo saranno ricalendarizzati dai corsi di studio a partire dal 9 marzo e, a seconda delle disposizioni nel frattempo intervenute, verranno svolti in presenza o in modalità sincrona telematica.

Coronavirus, lezioni online al Politecnico di Milano

Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ha scritto agli studenti per annunciare l'avvio delle lezioni del secondo semestre in modalità a distanza."In pochi giorni abbiamo avviato una prima fase in cui saranno attivati dieci corsi di studio che coinvolgeranno già da lunedì 2 marzo oltre 2000 studenti e 120 docenti che verranno informati con precisione sugli strumenti e le modalità. Tutti i rimanenti insegnamenti verranno avviati nella successiva settimana, eccetto quelli che prevedono l’utilizzo di un laboratorio di Ateneo". I corsi di studio che partiranno dal 2 marzo in modalità a distanza sono: Ingegneria Civile (Laurea) nella sede di Milano Progettazione dell’Architettura (Laurea) nella sede di Mantova Progettazione dell’Architettura (Laurea) nella sede di Piacenza Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio (Laurea) nella sede di Milano Building and Architectural Engineering (MSc) nella sede di Lecco Computer science and Engineering (MSc) nella sede di Milano Food Engineering (MSc) nella sede di Milano Geoinformatics Engineering (MSc) nella sede di Milano Music and Acoustic Engineering (MSc) nella sede di Cremona Product Service System Design (MSc) nella sede di Milano.

Bicocca, lezioni registrate e caricate online

Aule tecnologicamente avanzate e piattaforme per la didattica online integrate tra loro per consentire lo svolgimento delle lezioni online. Anche l’Università di Milano-Bicocca utilizzerà la didattica da remoto per far fronte all’eventuale prosecuzione allo stop delle attività didattiche frontali. A partire da lunedì 2 marzo verranno progressivamente attivate le attività didattiche di tutti i corsi di studio dell’Ateneo sulle piattaforme digitali per la didattica on line, spiega la Bicocca. L’interazione studente-docente sarà possibile grazie all’utilizzo della piattaforma per l’e-learning di Ateneo.

Per cautelare quanti si recano regolarmente presso le sedi dell’Università per motivi di ricerca, studio e lavoro e consentire la corretta applicazione delle misure precauzionali dettate dalle autorità sanitarie nazionali e locali, l’Ateneo ha installato presso tutti gli ingressi degli edifici del campus dispenser per l’erogazione di gel disinfettante mani senza risciacquo. "A tutela della salute pubblica, abbiamo sospeso l’attività didattica frontale ma siamo operativi – spiega Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca -. Io per prima sono in Ateneo. Abbiamo creato un nostro Comitato di crisi, servendoci di tutte le competenze interne per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adeguare le misure precauzionali. Quando ripartirà anche la didattica frontale chiederò ai docenti di registrare comunque le lezioni e di renderle disponibili on line per chi fosse impossibilitato a frequentare l’Ateneo perché residente in una zona rossa e per tutelare i più fragili".

Alla Bocconi didattica in distance, l'università non ha chiuso

La Bocconi ha attivato da martedì un protocollo per avviare la didattica in distance che "preserveremo sino alla ripresa delle lezioni frontali", si legge sul sito. "Sebbene le attività didattiche siano state sospese, l’Università è rimasta costantemente aperta grazie al personale di staff che ha continuato a venire on Campus e grazie a una importante parte del personale che ha potuto sperimentare in modo più ampio lo smart working". Nel dettaglio, "SDA Bocconi e la PhD School, grazie anche alla peculiarità dei corsi, sono già da mercoledì attive su tutti gli insegnamenti".

Università Cattolica, la lettera del rettore agli studenti

Il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, ha inviato una lettera agli studenti. "In queste ore stiamo attendendo di sapere se potrà avere luogo la ripresa delle attività didattiche – ha scritto -. Quando conosceremo i provvedimenti delle autorità sanitarie, potremo conseguentemente definire la nuova pianificazione delle lezioni per il recupero, in aula o con registrazioni sulla piattaforma Blackboard, delle ore perse per effetto della sospensione delle attività".