Coronavirus, a Milano i vigili del fuoco studiano come riciclare le mascherine

Riciclare le mascherina ‘usa e getta’ per rigenerarle e renderle di nuovo disponibili per sanitari, soccorritori, forze dell’ordine e cittadini. È l’idea a cui stanno lavorando i vigili del fuoco di Milano del nucleo Nbcr (Nucleo biologico chimico radiologico) insieme al Politecnico e all’ospedale Sacco. Per sterilizzare i dispositivi sono in corso test con raggi ultravioletti, raggi gamma, ozono ed essiccatori.