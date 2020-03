Anche due magistrati del Palazzo di giustizia di Milano sono risultati positivi al test del coronavirus e sono ora ricoverati in buone condizioni all'ospedale Sacco. Lo riporta l'agenzia Agi. Contagiata anche la moglie di uno dei due.

Milano, contagiati anche due magistrati

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la decisione dei vertici del Tribunale di tenere aperte le porte, con alcuni accorgimenti precauzionali, per non fermare i processi. Le udienze sono quindi proseguite, ma con l'accesso consentito solo "alle persone strettamente necessarie". Le misure non sono bastate però a evitare che il contagio arrivasse anche al Palazzo di giustizia, dove transitano in media settemila persone al giorno tra addetti ai lavori e pubblico.

Squadre al lavoro per sanificare gli ambienti

"Non stanno male" ha precisato all'Ansa il presidente del Tribunale milanese, Roberto Bichi, spiegando sono in arrivo le squadre per sanificare gli ambienti frequentati dai magistrati risultati positivi al test. Autoisolamento per una trentina di persone: si tratta di magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro.

Il tribunale di Milano è rimasto aperto

Dopo i primi provvedimenti adottati da Regione Lombardia e ministero della Salute per provare a ridurre il contagio, la Camera penale di Milano aveva chiesto al presidente della corte d'appello, Marina Anna Tavassi, e al presidente del tribunale Roberto Bichi di adottare i provvedimenti necessari e "richiedere all'autorità competente la immediata sospensione dell'attività giudiziaria non urgente".