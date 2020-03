Non si ferma il contagio a Brescia. La seconda provincia più colpita della Lombardia continua a contare nuovi malati e vittime del coronavirus. La sera del 20 marzo il numero dei casi positivi sale a 4.648, con un aumento di 401 nelle ultime 24 ore e di 3mila positivi nell'arco di una settimana.

Coronavirus, Matterella chiama il sindaco di Brescia per esprimere la sua vicinanza

In un momento drammatico per Brescia e la sua provincia, questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sentire il sindaco, Emilio Del Bono, per trasmettere la sua vicinanza al territorio colpito dal contagio.

Del Bono: Serve un provvedimento mirato, interrompere produzioni

Nel corso del colloquio con il Capo dello Stato, il primo cittadino bresciano ha fatto presente necessità di avere più personale medico e infermieristico sia per gli ospedali sia per la medicina di base. "Ho detto al presidente che adesso occorre un provvedimento mirato – ha spiegato il sindaco – perché bisogna interrompere alcune filiere produttive e commerciali. Le persone in giro sono ancora troppe".

I sindacati: chiudere le banche, troppi lavoratori agli sportelli

Sulla stessa linea del sindaco di Brescia si sono espressi anche i sindacati. Le segreterie territoriali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca – che rappresentano oltre l’85 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori bancari della provincia di Brescia – hanno fatto sapere di condividere la necessità di inasprire ulteriormente le misure di prevenzione. "Tante, troppe persone – in particolare anziani – continuano a recarsi presso gli sportelli bancari per richiedere l’esecuzione di operazioni facilmente gestibili con canali automatici quali i bancomat. Dopo i ripetuti appelli, auspichiamo in una presa di posizione politica autorevole, perché gli sportelli bancari non possono e non devono diventare potenziali veicoli di contagio per i dipendenti, i clienti e tutti i loro familiari".