È stato un passante a dare l'allarme raccontando ai carabinieri di aver avvistato quello che a tutti gli effetti sembrava essere un cadavere galleggiare nelle acque dell'Adda, e così quando i militari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che confermare quanto ipotizzato dal testimone. Il ritrovamento è stato fatto nei pressi di Cornate, comune in provincia di Monza e Brianza nella mattinata di domenica: quando l'uomo ha chiamato le forze dell'ordine, poco dopo le 10.00, ha raccontato di aver visto il corpo di un uomo nel fiume.

L'uomo sarebbe arrivato sul posto in bici: incidente o gesto volontario

I militari di Trezzo e Bellusco sono accorsi immediatamente sul posto insieme con i vigili del fuoco e i sanitari del 118: i sommozzatori di Treviglio sono intervenuti con un gommone da rafting e sono così riusciti a recuperare il corpo ormai senza vita dell'uomo dall'acqua. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: il magistrato ha così disposto lo spostamento della salma. Mentre i carabinieri hanno dato il via ai rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento si conosce l'identità della vittima, un uomo di 58 anni residente a Trezzo, e si ipotizza che sia giunto sul posto in bicicletta. Il corpo non presentava evidenti segni di violenza, per cui al momento tutte le piste restano aperte, da quella dell'improvviso malore a quella del gesto volontario, sino a un possibile incidente.