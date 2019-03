in foto: L’auto coinvolta nell’incidente a Cornaredo

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 29 anni a bordo dell'auto rimasta coinvolta in un tragico incidente nella notte tra sabato e domenica, nel Milanese, a Cornaredo. Il giovane, in macchina con un altro ragazzo di 28 anni, stava percorrendo la Strada provinciale 130 intorno alle 5 quando per motivi ancora da chiarire l'auto nei pressi di una rotonda è uscita fuori strada ribaltandosi. I due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo probabilmente a causa del violento impatto, finendo sull'asfalto: sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanza e un'auto medica.

Purtroppo per il 29enne non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate: è spirato poco dopo l'arrivo dei soccorritori. L'altro passeggero invece è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove si trova ora ricoverato in condizioni gravissime. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Rho che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente: stando a una prima ipotesi non ci sarebbero altre auto coinvolte. I vigili del fuoco hanno poi sgomberato la strada dalla vettura per far riprendere il traffico.