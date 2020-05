in foto: (Foto Fb: Biblioteche di Cornaredo e San Pietro all’Olmo)

L'ingresso nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus non ha ancora sbloccato l'accesso alle biblioteche. Per questo motivo a Cornaredo e San Pietro all'Olmo, paese e relativa frazione in provincia di Milano, le biblioteche del territorio hanno indetto l'iniziativa "Libri sospesi". Girando per le vie e le aree verdi del comune, è possibile infatti imbattersi in buste di plastica contenenti volumi regalati dai centri culturali di Cornaredo e portarseli a casa.

L'annuncio su Facebook: Raccogliete i libri che trovate

L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Facebook "Biblioteche di Cornaredo e San Pietro all'Olmo" con un post indirizzato a tutti i cittadini. "Dopo tante settimane di lockdown – si legge – è iniziata la fase 2 ma per noi biblioteche, come per altri esercizi pubblici e privati, la serrata continua". E se è vero che i libri sono arrivati ugualmente nelle case di chiunque volesse leggerne di nuovi anche durante la quarantena forzata, è altrettanto vero che sfogliare un libro cartaceo è diverso dal leggerlo da uno schermo. Per questo motivo, pur garantendo il servizio digitale di "consegna" e messa a disposizione di volumi online, le biblioteche hanno deciso di appendere libri in giro per il paese per tutti coloro che escono a farsi una passeggiata. "Non meravigliatevi se in questi giorni passeggiando per Cornaredo e San Pietro all'Olmo vedrete spuntare dei libri imbustati e appesi – continua il post su Facebook – che aspettano di essere raccolti da lettori affamati!".