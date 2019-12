in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 dicembre, quando, a Cormano, nel Milanese, un'auto e una moto si sono schiantate lungo una strada del centro. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto si sono precipitatii soccorritori del 118: in sella alla due ruote vi erano due giovani di 24 anni mentre alla guida della vettura un ragazzo di 18 anni. Stando a una prima ricostruzione sembra che nell'impatto la ragazza che viaggiava sulla moto abbia perso il casco riportando gravi ferite nell'impatto con l'asfalto. La dinamica dovrà comunque essere confermata ricostruita dalle forze dell'ordine intervenute prontamente sul posto.

A Sedriano un altro grave incidente in moto

Per questo è stata trasportata con un'auto medica del 118 all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso per un trauma commotivo. Per lei al momento la prognosi è riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Meno gravi invece le ferite riportate dal 24enne alla guida della moto che è stato invece trasferito in codice verde all'ospedale Sacco di Milano. Poco prima un altro grave incidente si è registrato poco dopo le 16.30 a Sedriano, nel Milanese: qui un ragazzo, anch'egli 24enne, è caduto con la motocicletta in via Cristoforo Colombo. Il 118 è intervenuto con l'elicottero e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, dove si trova in prognosi riservata.