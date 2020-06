in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina all'alba lungo la strada Statale 11, nel territorio di Corbetta, comune alle porte di Milano, dove un'auto e una moto si sono scontrate in un violento impatto. Due le persone rimaste ferite, un uomo di 44 anni e uno di 39: entrambi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

L'allarme è scattato intorno alle 6.55 di venerdì 12 giugno quando è stato chiesto l'intervento del 118 all’incrocio da via Simone da Corbetta, 37, e via Cadorna, lungo la Statale 11: è qui che è avvenuto lo schianto tra un'auto e una moto che viaggiavano a quanto si apprende in direzioni opposte. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como: il personale medico ha prestate le prime cure ai due feriti, un uomo di 44 anni D.G. I. e uno di 39 anni M. W. che nell'impatto con l'asfalto hanno riportato diversi traumi: il primo ha riportato un trauma toracico ed è stato portato all'ospedale di Magenta in codice giallo, il secondo è stato trasportato con l'elisoccorso all’ospedale Niguarda a causa di un trauma cranico commotivo e toracico.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Abbiategrasso

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che sono accorsi sul posto poco dopo la chiamata al 118: al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei militari, compresa quella di un possibile sorpasso finito male o di un'improvvisa uscita di strada di uno dei due mezzi che avrebbe così provocato lo schianto.