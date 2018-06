in foto: Boris e Bella Nudelman (foto dal sito "Yediot Ahronot")

Doveva essere solo una recensione lasciata dopo un soggiorno in un hotel di Certosa di Pavia, vicino al capoluogo di provincia lombardo. Ma il giudizio dato da una coppia di turisti israeliani al proprio soggiorno ha provocato una reazione razzista da parte di un dipendente della struttura. L'episodio è stato riportato dal quotidiano israeliano "Yediot Ahronot". I protagonisti, loro malgrado, sono Boris e Bella Nudelman, marito e moglie che si erano da poco goduti un soggiorno all'hotel e ristorante Italia insieme a due amici. La coppia aveva prenotato tramite il noto sito Booking, che al termine del soggiorno ha chiesto ai clienti, come avviene sempre, di dare un voto alla propria esperienza. A causa di un errore, Bella ha assegnato al soggiorno "solo" cinque stelle su dieci: in realtà, come i due hanno affermato, la loro esperienza era stata piacevole.

Anziché cercare di capire il motivo di un voto così basso, però, qualcuno dall'hotel ha deciso di inviare una mail dai contenuti antisemiti alla coppia: "Voi ebrei non siete mai soddisfatti! Non vi lamentate quando i nazisti e i fascisti ritorneranno in Europa. C'è una ragione per questo: voi!". Bella ha raccontato di essere rimasta comprensibilmente scossa quando ha ricevuto la mail: "È stato semplicemente terribile riceverla". Dopo essere rientrata in Israele, la coppia ha contattato Booking allegando la mail ricevuta e chiedendo alla piattaforma di rimuovere l'hotel dalle strutture prenotabili sul sito. Una richiesta prontamente soddisfatta. Contemporaneamente anche l'Hotel Ristorante Italia ha preso provvedimenti, sospendendo il dipendente che ha inviato la mail e scusandosi con i suoi ospiti: "Niente giustifica la sua mail, indipendentemente da quale valutazione era stata assegnata dai clienti sul sito di prenotazione. Contatteremo i clienti e gli chiederemo di perdonarci, pensando a un modo per ricompensarli".