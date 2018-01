Laura Taroni è tornata ad essere ascoltata dalla Procura di Busto Arsizio. L'ex infermiera dell'ospedale di Saronno, che deve rispondere dell'omicidio del marito, della madre e del suocero in concorso con Leonardo Cazzaniga, di cui sarebbe stata complice e amanti. Tutti sarebbero stati uccisi con il così detto ‘protocollo Cazzaniga', un cocktail di farmaci con cui il medico avrebbe ‘addormentato' 9 persone, mentre altari 18 casi ‘sospetti' sono al vaglio. Una vicenda che vede coinvolta anche altri medici e personale dell'ospedale che avrebbe chiuso un occhio sugli episodi, coprendo nei fatti quello che accadeva.

Ieri si è tenuto il secondo incidente probatorio durante il quale, da quanto trapelato visto che l'udienza si è tenuta a porte chiuse, Taroni avrebbe addossato sull'ex primario la responsabilità della morte della madre, spiegando come lui l'avrebbe plagiata toccando il tasto di maltrattamenti che la donna avrebbe subito da piccola proprio ad opera della madre. Così, dopo uno sguardo d'intesa, Cazzaniga avrebbe proceduto con l'iniezione: "Ci siamo guardati e lui ha fatto l'iniezione a mia madre". Era il 4 gennaio 2014 e Maria Rita Clerici poco dopo quell'iniziane sarebbe morta: "Mi disse che mia madre mi aveva trattato male per tutta la vita, che ci avrebbe sempre ostacolato e che lui comunque ci sarebbe stato sempre, quindi dovevamo liberarci di lei". Nella siringa ci sarebbe stato un medicinale utilizzato per sciogliere i coaguli di sangue nei pazienti colpiti da ictus.