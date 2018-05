Più che una luna di miele è stata una luna di fiele quella trascorsa da due sposini di 35 e 31 anni a Milano. La coppia, arrivata dall'Iran in Italia dopo le nozze, alloggiava insieme ad alcuni famigliari in un hotel a cinque stelle del capoluogo lombardo. Alcune sere fa l'amara scoperta: quando i due sono rientrati nella loro camera si sono accorti che qualcuno si era introdotto all'interno facendo razzia di tutti i regali e dei costosi acquisti fatti durante i giorni di shopping nelle vie più eleganti di Milano. Non solo: gli ignoti ladri avevano rubato anche le due fedi matrimoniali, due anelli con diamanti incastonati del valore di circa 200mila euro. I ladri, che si sono introdotti nella stanza apparentemente senza forzare la serratura, hanno avuto anche il tempo di sradicare la cassetta di sicurezza nascosta nell'armadio. Il bottino portato via è ingente: oltre agli anelli mancano all'appello un orologio Cartier, due bracciali Hermes, una spilla Chanel e poi vestiti e borse di lusso. A denunciare l'episodio è stato il padre della sposa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero David Monti: l'inchiesta al momento è a carico di ignoti.

Non è la prima volta che gli hotel di lusso della città diventano il teatro di furti dal bottino ingente: ad aprile a essere derubato era stato un commerciante di gioielli, sempre iraniano, che soggiornava all'hotel Melià di via Masaccio, zona San Siro. Anche in quella circostanza qualcuno si era introdotto nella camera dell'uomo senza forzare la serratura della porta e se ne era andato con circa 80mila euro di gioielli e orologi.