Stavano facendo jogging a Fagnano Olona, paese in provincia di Varese. Ma per due fidanzati del posto l'attività fisica pomeridiana si è interrotta bruscamente con un grosso spavento e conseguenze a livello fisico. I due, 35 anni lui e 26 lei, questo pomeriggio sono stati aggrediti da un cane di razza pitbull, molto probabilmente sfuggito al controllo del suo padrone. L'animale ha puntato i due sportivi e, per cause da accertare, li ha azzannati alle braccia. Il padrone è quindi riuscito a recuperare il proprio cane ma, anziché fermarsi a prestare soccorso alla coppia o chiamare aiuto, è fuggito. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 16 in via Sebastiano Caboto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Busto Arsizio. I due fidanzati sono stati medicati sul posto e poi trasportati in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio: le loro condizioni non sono gravi, anche se lo spavento per l'aggressione da parte del pitbull deve essere stato notevole. I carabinieri dovranno cercare adesso di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, dando un nome e un volto al proprietario del cane che, almeno dalle prime informazioni, sembra essersi comportato in maniera più irresponsabile rispetto al suo animale.