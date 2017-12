Stasera, mercoledì 27 dicembre, allo stadio Meazza di San Siro si disputerà il derby milanese di Coppa Italia tra Milan e Inter. Le due squadre cittadine si affrontano alle ore 20.45 per l'insolito appuntamento natalizio. Una partita importante, perché arriva in un momento negativo per entrambe: il Milan, dopo il cambio di allenatore (a Vincenzo Montella è subentrato Gennaro Gattuso) non ha subito alcuna scossa e sembra anzi aver fatto un passo indietro sul piano del gioco e dei risultati. Momento no anche per i nerazzurri, che dopo un brillante avvio di stagione sembrano un po' stanchi e sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato.

Come arrivare allo stadio con i mezzi pubblici.

Allo stadio Meazza si prevede, nonostante il periodo, il pubblico delle grandi occasioni. Atm ha predisposto un servizio eccezionale per permettere a tutti i tifosi di recarsi allo stadio lasciando a casa i mezzi privati. Per raggiungere il Meazza è possibile utilizzare la linea M5 della metro (la lilla) fino alla fermata San Siro stadio o la linea M1 (la rossa) fino a Lotto, con interscambio con la M5. Per chi si vuole muovere con i mezzi di superficie, invece, le linee 16 (tram) e 90/91 (filobus) sono state potenziate con vetture aggiuntive. È inoltre disponibile un servizio navetta tra Lampugnano e lo Stadio. Per l'occasione, le linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificheranno i percorsi in zona stadio. Di seguito tutti i dettagli

Linea 16: nella fase di afflusso, viene soppressa la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento (tra afflusso e deflusso), modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In fase di deflusso, viene soppressa la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

nella fase di afflusso, viene soppressa la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento (tra afflusso e deflusso), modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In fase di deflusso, viene soppressa la fermata di via Dessié prima di piazza Axum. Linea 49: due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini con transito in via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione con transito in via Novara anziché in via San Giusto.

due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini con transito in via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione con transito in via Novara anziché in via San Giusto. Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

dalla fine della partita per un’ora, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto. Linea 98: dalla fine della partita per un’ora, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2, dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Per tutti coloro che si recheranno con i mezzi pubblici allo stadio si ricorda che, su disposizione della questura, a partire dal termine della partita le stazioni della metro di San Siro Ippodromo e Segesta M5 saranno chiuse. Di conseguenza i treni non effettueranno le fermate. In alternativa sarà possibile utilizzare le stazioni San Siro Stadio e Lotto. Per evitare le file, Atm consiglia di acquistare in anticipo i biglietti per il viaggio di ritorno.