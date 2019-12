in foto: L’auto incidentata a Copiano

Ancora sangue sulle strade della Lombardia: la scorsa notte a Copiano nel Pavese un'auto è finita fuori strada provocando il ferimento di cinque ragazzi, uno dei quali si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo. L'allarme è scattato poco prima delle 4 quando è stato richiesto l'intervento del 118. Sul luogo dell'incidente, l'ex strada Statale 235, sono accorsi i soccorritori con quattro ambulanza e un'auto medica, insieme con i vigili del fuoco il cui lavoro è stato fondamentale per estrarre i cinque giovani dall'abitacolo: i feriti, tutti uomini di età compresa tra i 24 e i 29, sono stati affidati immediatamente alle cure del personale medico. A riportare le ferite più gravi un ragazzo di 25 anni, residente a San Donato Milanese, che al momento dell'impatto si trovava sul sedile anteriore destro dell'auto guidata dal coetaneo originario di Giarre ma domiciliato a Opera. Il 25enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia e si trova ora ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Altri due ragazzi sono stati soccorsi in codice verde, i due entrambi di Sant'Angelo Lodigiano, non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polstrada di Pavia per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente: stando a una prima ipotesi sembra che la Volkswagen Golf stesse percorrendo l'ex Statale 235, tra Copiano e Villanterio, quando dopo aver perso il controllo è andata prima a urtare contro il muro di un'abitazione e poi è uscita di strada, schiantandosi contro il guard rail che ha trapassato tutto l'abitacolo.