Ha imboccato la Tangenziale Est di Milano in direzione Lecco, poi ha improvvisamente cambiato idea e ha deciso di fare inversione, percorrendo la strada contromano. Protagonista di questa follia, proprio nel giorno di Natale, un 80enne a bordo di una Citroen, la cui corsa è finita inevitabilmente contro un'altra automobile, una Renault Clio con a bordo un 26enne e un 50enne: l'impatto, frontale, è stato violentissimo, a tal punto che le automobili sono ridotti a rottami e per liberare i tre dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Sul posto, tra le uscite di Vimercate Sud e Vimercate Centro (Monza e Brianza), sono intervenuti anche i soccorritori del 118, con 5 ambulanze: l'80enne che viaggiava contromano e uno dei due uomini a bordo della Clio sono in gravi condizioni, anche se non sarebbero in pericolo di vita: i due sono stati trasportati in codice rosso al San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano. Trasportato invece in codice verde all'ospedale di Vimercate l'altro occupante della Clio. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno svolto i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.