Elicottero in volo a pattugliare i cieli e modifiche alla viabilità. Oggi 6 dicembre e domani 7 dicembre Milano ospita il 25esimo Consiglio dei ministri dell'Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. L'incontro si tiene presso il MiCo (Milano congressi) di piazzale Carlo Magno 1, zona Fiera. Il ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi presenzierà l'incontro a cui partecipano 45 ministri degli Esteri dei diversi Stati che fanno parte dell'organizzazione oltre a 90 capi delegazione, 1400 delegati, 300 giornalisti e un'ottantina di organizzazioni non governative.

Tutte le modifiche alla viabilità

Per l'occasione la zona dove si svolge l'incontro è blindata. Dalle 7 di ieri mercoledì 5 dicembre fino alle 23 di domani, venerdì 7 dicembre, è scattato il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compresi motocicli e ciclomotori in tratti di via Colleoni, Gattamelata, Alcuino, Arona e in tutto piazzale Carlo Magno. Dalle ore 6 alle 23.30 di giovedì 6 dicembre e dalle 6 alle 20.30 di venerdì 7 dicembre sarà inoltre vietato il transito a tutti i veicoli in alcuni tratti delle vie Colleoni, Gattamelata, Arona e Alcuino. Modificati, di conseguenza, anche i percorsi dei mezzi pubblici che percorrono le strade interessate dalle restrizioni.