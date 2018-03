Un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato a Zingonia, il quartiere all'estrema periferia di Bergamo. L'uomo è stato fermato e successivamente identificato e arrestato, durante un maxi blitz portato avanti dai carabinieri in tre palazzi occupati nel quartiere, noto per l'alta concentrazione di criminalità e disagio sociale. Impiegati nelle operazioni 150 militari.

Condannato all'ergastolo è ritenuto "violento e pericoloso"

Il 37enne è stato condannato nel suo paese all'ergastolo dalla Corte d'Appello della città di Fez, e su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, come constatato dall'Interpol subito interessata al casa. Nel 2012 l'uomo, con due complici, ha sequestrato, rapinato e violentato tre ragazze, tra cui due minorenni. Una delle vittime era incinta e per gli abusi perse anche il bambino. Per le autorità locali si tratterebbe di un soggetto "violento e pericoloso".