in foto: Chloe Ayling

Lucasz Pawel Herba era già stato condannato a 16 anni e sei mesi e oggi è arrivata la condanna anche per il suo complice, il fratello Michal Konrad Herba, accusato anche lui del sequestro di Chloe Ayling. La modella fu rapita nell'estate del 2017 a Milano e segregata per sei giorni in un appartamento in città e poi in una baita in provincia di Torino. I due la ingannarono, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, con la scusa di un finto servizio fotografico.

A giugno 2018 la condanna per Lucasz Pawel Herba

Nel giugno del 2018 fu condannato in primo grado Lucasz Pawel (mentre in secondo grado la pena è stata lievemente abbassata) e oggi è arrivata la sentenza anche per il fratello 37enne. Lucasz Herba aveva cercato nel corso del processo di incolpare la ragazza arrivando a sostenere che insieme avevano organizzato un finto rapimento, così come avevano visto in una scena di un film. I giudici non gli hanno creduto e hanno accreditato, invece, la versione dei pm. Secondo la procura Lucasz era un "mitomane avventuriero" e aveva l'obiettivo di accreditarsi, con il rapimento della modella, in alcuni gruppi del ‘deep web'. La versione del finto rapimento è una carta che ha tentato di giocare anche Michal, ma anche in questo caso, come allora, i giudici hanno bollato la ricostruzione come "incoerente e assurda".

Nel corso di un'udienza al processo Chloe aveva raccontato di essere stata aggredita all'interno di uno studio fotografico. Qualcuno le mise un braccio al collo e le tappò la bocca e un altro, con il volto coperto da un passamontagna, le iniettò qualcosa che causò il suo svenimento. Nella baita piemontese Chloe arrivò in automobile, chiusa all'interno di un borsone dopo essere stata spogliata, ammanettata e drogata: "In questo letto dormivo, io da un lato, Lucasz dall'altro".