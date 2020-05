in foto: (Immagine di repertorio)

Una bambina di soli 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente domestico. L'episodio è accaduto a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, nella serata di ieri. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola era nell'abitazione di famiglia, un appartamento al primo piano di un palazzo in via Leonardo Da Vinci, assieme alla madre e al fratello di 14 anni. Approfittando di un attimo di distrazione dei famigliari si sarebbe arrampicata sul parapetto del balcone e avrebbe poi perso l'equilibrio, precipitando per circa tre metri.

Soccorsa dal 118 con un elicottero, la bimba è in condizioni critiche

Nella caduta la bambina ha riportato gravi traumi: l'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta in codice rosso, mandando sul posto anche l'elisoccorso. Proprio col mezzo aereo la bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale bergamasco, dove è ricoverata in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito al momento, la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei famigliari perché la madre, di 37 anni, era intenta a preparare la cena e il fratello stava guardando la televisione. La bambina, spinta dalla curiosità tipica dei bimbi a quell'età, sarebbe andata sul balcone, dove poi si è consumato il dramma. Sempre nella serata di ieri Concorezzo era stata il teatro di un altro incidente, in questo caso stradale, tra un'auto e una moto: i due mezzi si sono scontrati in via Monza e un uomo di 51 anni è rimasto seriamente ferito ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.