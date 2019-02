La Procura ha disposto l'esame autoptico per Magda Francesca Nyczak, la ragazza di soli 18 anni trovata morta nel suo letto dalla responsabile della casa famiglia di Concesio, nel Bresciano, dove viveva da qualche mese. Saranno i risultati a chiarire le cause di quella che è una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti tutti: la ragazza stando a quanto raccontato dai familiari non soffriva di nessuna patologia, ma i medici non escludono che possa essere stato proprio un malore improvviso a strappare la giovane alla vita. È stata l'educatrice a trovare il corpo senza vita di Magda quando, preoccupata perchè non l'aveva ancora vista sopraggiungere per la colazione, si era recata nella sua camera per svegliarla. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorritori del 118 che sono giunti sul posto poco dopo aver ricevuto la chiamata proprio dalla casa famiglia.

In queste ore sono stati ascoltati anche i familiari della 18enne: la madre Monika appena rientrata dalla Germania e il padre Maurizio, oltre alla sorella di Magda, Claudia, tutti ancora sotto shock. I risultati dell'autopsia che è già stata effettuata verranno resi noti nei prossimi giorni e la sua salma si trova ora al Civile di Brescia: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Concesio, proprio lì, nel paese dove abita la sorella e dove era da poco anche Magda.