Una buona parte della nuova scena rap italiana sarà sul palco di piazza Duomo, a Milano, per il concerto gratuito di Radio Italia live. Il 16 giugno, per la settima edizione della manifestazione, saliranno sul palco, tra gli altri, anche il milanese Ghali (nato e cresciuto a Baggio), oltre ai Capo Plaza, Nitro Tedua e Achille Lauro. A condurre il concerto evento, ormai diventato uno dei più importanti appuntamenti con la musica italiana, sarà per la sesta volta la coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Il programma del concerto è stato svelato in mattinata a Palazzo Marino in presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno e del fondatore di Radio Italia, Mario Volanti: "Personalmente apprezzo il senso della continuità da unire però con la capacità di cambiamento e adattamento – ha detto il sindaco – Questo concerto è un elemento fisso delle estati milanesi. Ecco perché stiamo lavorando a un protocollo che confermi l'evento per il prossimo triennio".

Continuità e cambiamento sono ben rappresentati dall'elenco degli artisti che si alterneranno sul palco in piazza Duomo. Oltre ai rapper italiani emergenti, infatti, si esibiranno anche affermati cantanti di musica più pop: Annalisa, Biagio Antonacci, Caparezza, Elisa, Fabri Fibra, Giusy Ferreri, J-ax e Fedez, Gianni Morandi, TheGiornalisti, Le Vibrazioni e Il volo. Ospite internazionale sarà Mika, mentre una categoria a parte, chiamata "Fenomeni", vedrà impegnati i Maneskin, Riki e Thomas. Il concerto, diviso in due parti, inizierà alle 19.10. Probabile che, come avvenuto negli ultimi due anni, gli accessi in piazza Duomo saranno contingentati: una misura di sicurezza introdotta dopo i fatti di piazza San Carlo, a Torino. Chi non riuscirà ad accedere alla piazza, comunque, potrà seguire il concerto sui canali radio e tv di Radio Italia, inclusa la nuova rete Radio Italia Rap Tv, in onda già da qualche settimana, ma che sarà lanciata ufficialmente proprio dal palco di Piazza del Duomo.