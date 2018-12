Una serata all'insegna della musica per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019. Ad animare il tradizionale concerto di Capodanno 2019 in piazza Duomo, a Milano, saranno Francesco Gabbani e il gruppo The Bluebeaters. Il vincitore di Sanremo 2017 con la hit Occidentali's karma e il gruppo che suona musica ska-rocksteady (famoso anche per una lunga collaborazione con Giuliano Palma) si alterneranno sul palco per riscaldare con le loro note i tanti milanesi e turisti che decideranno di passare l'ultimo dell'anno in piazza. Ecco tutte le informazioni sul concerto di Capodanno 2019 a Milano.

Concerto di Capodanno 2019: orario di inizio

La serata inizierà alle 20 con un dj set curato da Discoradio Party. Dalle ore 21 parte il concerto vero e proprio: si esibiranno prima i The Bluebeaters – band nata nel 1993 e famosa per le cover in chiave ska di successi italiani come "Messico e nuvole", "Tutta mia la città" e "Testarda io" – e poi Francesco Gabbani – cantautore e polistrumentista che ha debuttato da solista nel 2013 ed è oggi uno degli artisti più suonato dalle radio italiane – che accompagnerà il pubblico verso il countdown della mezzanotte. A rendere ancora più movimentata la serata ci penseranno Dario Vergassola e Paolo Piva, speaker di Radio dimensione suono (Rds): l'emittente sarà in collegamento in diretta dalla piazza. Chi vorrà potrà partecipare all’evento con l’iniziativa RaccontaMI2019, condividendo sul proprio profilo Instagram scatti, video e pensieri dedicati a Milano utilizzando gli hashtag #raccontaMI e #CapodannoMilano2019.

Chiusa la fermata metro Duomo: vietati spray al peperoncino

L'accesso a piazza Duomo sarà contingentato: 20mila circa le persone che potranno assistere all'evento all'interno della zona transennata. Per garantire la sicurezza la piazza sarà presidiata dalle forze dell’ordine, con controlli ai varchi: si consiglia di presentarsi con un certo anticipo in piazza e di evitare di portare borse e zaini. Il concerto finirà alle ore 00.15 per consentire a tutti i partecipanti di tornare a casa con i mezzi pubblici. Per la sera di Capodanno il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 sarà prolungato solo sulle tratte urbane: fino a Molino Dorino sulla M1 e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa. Le linee sostitutive notturne dei bus (NM1-NM2-NM3) inizieranno il servizio intorno all’1.30. Dalle ore 17 sarà chiusa la fermata Duomo. Infine, occhio ai divieti: è assolutamente vietato introdurre in piazza Duomo bottiglie in vetro, petardi, fuochi pirotecnici e spray al peperoncino.