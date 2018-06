Questa sera, mercoledì 27 giugno, allo stadio Meazza di San Siro, Milano, inizia il tour dei Negramaro negli stadi italiani. Si tratta della prima data ufficiale del tour per la band salentina, dopo le "prove generali" dello scorso 24 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. In occasione del concerto dei Negramaro (qui tutte le info sulla scaletta) Atm, l'azienda dei trasporti milanese, ha previsto un servizio straordinario per facilitare gli spostamenti dei fan con i mezzi pubblici, da e per lo stadio di San Siro. Innanzitutto, chiunque abbia acquistato il biglietto del concerto in prevendita ha diritto a ricevere gratis un ticket giornaliero per i mezzi pubblici milanesi. Si può ritirare ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana: basta selezionare “Biglietti con codice PIN/PNR” sulla schermata iniziale, digitare sulla voce “biglietto concerto” e poi inserire il codice alfanumerico di 16 caratteri stampato sul biglietto del concerto. Il biglietto dei mezzi pubblici è valido solo sulla rete urbana Atm nella giornata del concerto, dalla prima convalida fino al termine del servizio.

Per facilitare gli spostamenti di tutti i fan le linee rosse e lilla (M1 e M5) della metro chidueranno più tardi rispetto al solito. Per quanto riguarda la M1, l'ultimo treno da Lotto verso Sesto Fs è in programma all’1:20, mentre per quanto riguarda la M5 l'ultimo treno da San Siro Stadio è previsto all’1. Sempre per facilitare l’uscita dei fan dallo stadio alla fine del concerto, su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta: in alternativa si possono usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.

Interscambi tra metro e linee notturne

Questi gli interscambi per proseguire i percorsi con le linee notturne. Se prendete la M1 da Lotto, scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

per cambiare con la linea N25/26 Cadorna: per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26

per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26 Duomo: per cambiare con la linea sostitutiva NM3

per cambiare con la linea sostitutiva NM3 Lima: per cambiare con la linea N25/26

per cambiare con la linea N25/26 Loreto: per cambiare con la linea sostitutiva NM2

Se prendete la M5 da San Siro Stadio, scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

per cambiare con la filovia N90/91 Garibaldi: per cambiare con la linea sostitutiva NM2

per cambiare con la linea sostitutiva NM2 Zara: per cambiare con la linea sostitutiva NM3 e la N90/91

Modifiche alle altre linee

Le linee 16 (tram) e 90/91 (filobus) sono potenziate con vetture aggiuntive. È disponibile inoltre un servizio navetta tra i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie, da e per lo stadio. I due parcheggi, assieme a quello di Molino Dorino, resteranno aperti fino alle 2 di notte. Alcune linee subiranno modifiche.