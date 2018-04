Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri – sabato 21 aprile – in viale Cassala a Milano, due passi dal Naviglio Grande. Qui una vettura si è scontrata con una moto e ad avere la peggio è stato il centauro, deceduto per le gravissime ferite riportate nell'impatto. Il motociclista rimasto vittima del sinistro è un uomo di 67 anni. Soccorso dal personale sanitario giunto sul luogo, è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'Ospedale Humanitas di Rozzano dove è stato ricoverato in codice rosso. Qui i medici hanno dichiarato il decesso poco dopo l'arrivo, nonostante gli sforzi profusi per rianimarlo.

La ricostruzione del sinistro mortale in viale Cassala

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo: la Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Secondo quanto reso noto al momento, il conducente della vettura avrebbe effettuato una manovra non consentita, tagliando la strada al motociclista che ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Ora rischia un'incriminazione.e