Il cadavere di un uomo con il segno di un colpo di pistola nel petto è stato ritrovato la scorsa notte a Oltrona San Mamette, in provincia di Como. Il corpo, che appartiene a un uomo di 32 anni, identificato solo alcune ore dopo il ritrovamento, era ai lati della strada provinciale Lomazzo-Bizzarone. A segnalare la presenza del cadavere sono stati, attorno alle 3, alcuni passanti, che hanno poi chiamato i soccorsi. Per il 32enne non c'era ormai più niente da fare. I carabinieri hanno iniziato a indagare per risalire al o ai responsabili dell'omicidio e ricostruire il movente nel quale è avvenuto. Il passato della vittima potrebbe essere d'aiuto: dagli accertamenti è infatti emerso che l'uomo aveva alle spalle una denuncia per droga. Può essere, ma è solo un'ipotesi, che l'omicidio sia avvenuto per un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio o di qualche altra attività illecita, come lo sfruttamento della prostituzione. D'altronde, i boschi che si trovano nella zona in cui è stato trovato il corpo sarebbero da tempo una piazza di spaccio, dove le forze dell'ordine sono intervenute più volte in passato.