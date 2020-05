in foto: Immagine di repertorio

Avrebbe violentato per mesi una bambina in età prescolare filmando il tutto: la piccola veniva puntualmente drogata e abusata dall'orco, un uomo di 30 anni comasco, che è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza sessuale aggravata, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Stando a quanto emerso nella lunga indagine portata avanti dalla polizia postale di Milano il 30enne aveva nel suo computer portatile un vero e proprio archivio di foto e video in cui comparivano minori coinvolti in atti sessuali. Tra questi anche le immagini della bambina di cui abusava: una piccola in età prescolare che sarebbe stata violentata in diverse occasioni dal 30enne che prima di abusare di lei, la sedava con un farmaco narcotizzante così che la piccola non si accorgesse di nulla.

In un hard disk esterno centinaia di foto e video

Gli agenti di polizia postale sono giunti a lui seguendo uno dei tanti filoni di traffici di immagini pedopornografiche che si nascondono nel web. Dopo aver analizzato i contenuti del suo pc nel quale erano conservati 10 filmati con esplicito contenuto pedopornografico, gli agenti hanno analizzato un hard disk esterno nel quale sono state trovate 2.150 immagini e altri 260 video, e una pen drive contenente alcuni file non leggibili, ma la cui denominazione riconduceva anche in questo caso a contenuti dello stesso genere. Secondo gli inquirenti il 30enne avrebbe commerciato tali video pubblicandoli su siti specializzati: ora dovrà rispondere delle accuse riguardo la detenzione del materiale pedopornografico oltre che della violenza sessuale commessa sulla bambina. L'uomo è stato arrestato e il fascicolo è passato dalla Procura di Como alla Distrettuale di Milano, competente per questo genere di reati.