in foto: Immagine di repertorio

Ha investito un ciclista con la sua auto e lo ha fatto finire in un fosso, poi è scappato senza guardarsi indietro. Il pirata della strada, rintracciato in un'ora dalla polizia locale di Appiano Gentile, in provincia di Como, è un automobilista di 96 anni che ha detto di non essersi accorto di aver provocato la caduta, ma probabilmente sarà comunque denunciato per omissione di soccorso.

L'incidente la mattina di lunedì 3 giugno ad Appiano Gentile

Il fatto è avvenuto attorno alle 9.20 di lunedì 3 giugno ad Appiano Gentile. L'anziano, residente in paese, mentre guidava in direzione di Olgiate Comasco ha tamponato un ciclista, un 40enne di Garbagnate Milanese, che fortunatamente è caduto al di fuori della carreggiata e non è stato investito, riportando solo escoriazioni e contusioni. Dopo l'incidente, secondo quanto riporta La provincia di Como, il 96enne ha continuato per la sua strada senza fare caso al malcapitato ciclista.

L'anziano si è impegnato a ricomprare la bicicletta distrutta

Un altro automobilista ha visto la scena e ha inseguito l'auto pirata per fotografarne la targa, ma subito dopo è tornato indietro per soccorrere il ferito. I vigili di Appiano Gentile- Oltrona San Mamette hanno raccolto la denuncia e rintracciato il conducente nel giro di un'ora, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'anziano si è detto dispiaciuto, ha assicurato di aver agito inconsapevolmente e si è impegnato a ricomprare la bicicletta distrutta nello schianto.