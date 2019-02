in foto: Immagine di repertorio

Prima la rapina poi la violenza sessuale ai danni di una ragazza di nazionalità cinese: il tutto è avvenuto a Como, in un centro massaggi, sabato sera. Autore del furto e della brutale aggressione un uomo, italiano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali. Stando a quanto raccontato dalla vittima alla polizia di Como, intervenuta poco dopo sul posto, l'uomo sarebbe entrato nel centro massaggi in tarda serata. Armato di coltello puntato verso la malcapitata l'avrebbe prima costretta a consegnargli il denaro in cassa, poco più di 20 euro, le avrebbe portato via diversi oggetti personali e di valore e poi l'avrebbe trascinata in una stanza vicina: lì avrebbe consumato la violenza sessuale.

L'aggressore in fuga è stato braccato dalla polizia poco dopo

La giovane vittima sarebbe poi riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo: dopo aver percorso diversi metri avrebbe poi raggiunto un'abitazione da dove ha chiamato la polizia chiedendo aiuto. Gli agenti della polizia si sono messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore, datosi poi dato alla fuga, riuscendo a rintracciarlo e arrestarlo poco lontano dal centro massaggi. Il 46enne era ancora svestito e addosso aveva oggetti che appartenevano alla vittima: deve rispondere dei reati di rapina e violenza sessuale.