in foto: Monete romane (Archivio Getty images)

Un antico tesoro, di epoca ancora incerta, è spuntato durante gli scavi sotto l'ex teatro Cressoni a Como. Si tratta di circa 300 monete d'oro, perfettamente conservate, che sono state trovate all'interno di un'anfora nel cantiere in via Diaz, nel pieno centro storico della città lariana, dove al posto del teatro si stanno costruendo degli appartamenti di lusso. Non è ancora stata stabilita l'epoca a cui risalgono le monete: potrebbero essere di epoca romana (come probabile) o medievale, una differenza che potrebbe contare molto per stabilire il valore, in termini economici, del ritrovamento. In termini archeologici, invece, ci sono pochi dubbi sull'importanza della scoperta, che non è comunque la prima del genere: "Ricordo che poco distante dal Cressoni vennero alla luce dei pavimenti in mosaico", ha detto al "Corriere di Como" il presidente della Società Archeologica Comense, Giancarlo Frigerio. Il ritrovamento è avvenuto ieri nel cantiere avviato la scorsa estate. L'area in cui è stata trovata l'anfora è stata circoscritta dal personale della Soprintendenza archeologica, inviato come da prassi nei cantieri che si aprono nel centro storico: la zona è infatti ricca di reperti nel sottosuolo e all'avvio dei lavori ogni impresa edile deve avvisare la Soprintendenza dell'apertura del cantiere.