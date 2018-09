in foto: (Immagine di repertorio)

Un guasto meccanico a un treno regionale, in servizio sulla linea Como Lago – Milano, ha causato qualche apprensione per i pendolari che si trovavano a bordo del convoglio. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, sul treno partito alle 7.16 da Como Nord. Nei pressi della stazione di Rovellasca i viaggiatori hanno iniziato a sentire un rumore, che è durato poi fino alla stazione di Saronno (dieci fermate dopo), dove il treno si è fermato. I pendolari hanno segnalato l'episodio al personale di bordo, ma non è stato diffuso alcun messaggio che spiegasse a cosa era dovuto l'inconveniente. Solo in seguito Trenord ha inviato una nota per puntualizzare quanto accaduto, sottolineando in particolare che non vi è stato alcun rischio per la sicurezza dei viaggiatori: "Il rumore provocato è stato segnalato al personale di bordo quando il treno si trovava nella stazione di Rovellasca. L’inconveniente non ha comportato alcun rischio per la sicurezza dei passeggeri. Il convoglio ha proseguito la corsa in condizioni precauzionali alla velocità ridotta di 30 km/h fino alla stazione di Saronno, dove i viaggiatori hanno potuto usufruire dell’ampia offerta di treni che vi transitano”. A sganciarsi, ha precisato l'azienda, è stato un elemento meccanico che smorza le oscillazioni percepite dai viaggiatori. Il guasto ha riguardato un convoglio nuovo, entrato in servizio a marzo: la riparazione avverrà in garanzia.