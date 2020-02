in foto: (Immagine di repertorio)

Carnevale sta entrando nel vivo e si intensificano i controlli della guardia di finanza sulla sicurezza dei gadget che in questo periodo invadono i negozi e vengono acquistati dai clienti. Proprio nell'ambito di questi controlli i militari delle Fiamme gialle di Como hanno sequestrato otlre 100mila articoli non a norma all'interno di due esercizi commerciali di Olgiate Comasco e Vertemate con Minoprio. Entrambi i negozi sono riconducibili a una nota catena di negozi di articoli a basso prezzo. In questo caso, però, il prezzo basso era determinato anche dal fatto che i prodotti non rispettavano la legge europea e nazionale sulla sicurezza.

Tra i prodotti sequestrati anche molti giocattoli destinati a bimbi e privi del marchio Ce

Tra i prodotti sequestrati vi erano parrucche, maschere di carnevale e cappelli. Molti erano anche destinati ai bambini, ma non avrebbero dovuto essere messi in vendita perché privi del marchio di sicurezza Ce. Inoltre, su molti dei gadget e dei giocattoli in vendita mancavano le indicazioni in lingua italiana, che invece dovrebbero essere presenti obbligatoriamente sulle etichette per aiutare i genitori a capire l'eventuale pericolosità di un gioco. A seguito dei controlli e dei sequestri della Finanza, il titolare della catena a cui appartengono i due esercizi commerciali è stato segnalato alla locale Camera di commercio: per lui sono previste sanzioni.