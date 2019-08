in foto: (Immagini di repertorio)

Una violenta rissa a colpi di bottiglia si è scatenata nella notte a Como nel pieno centro della città. Ad avere la peggio sono stati due uomini di 23 e 30 anni, rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale al Sant'Anna.

Tutto è accaduto pochi minuti dopo l'1.30 del mattino di oggi, mercoledì 28 agosto, in un parcheggio in via Simone Cantoni, a due passi da Villa Olmo e dal lungolago. Sul posto, secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, sono arrivate tre ambulanze. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso (uno in codice rosso e l'altro in codice giallo) con lesioni multiple al collo, alla testa e al torace provocate da vetri di bottiglia. Sono arrivati al Sant'Anna di Como attorno alle 2.15 in condizioni serie, anche se non in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano ora i carabinieri di Como. Resta da chiarire cosa abbia scatenato il violento pestaggio e quante fossero le persone coinvolte.