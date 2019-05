in foto: Il giro d’Italia – la tappa da Ivrea a Como

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla polizia dopo essere entrato con la propria auto nella zona di Como chiusa al traffico per il passaggio del Giro d'Italia. Fermato dagli agenti è risultato positivo all'alcol test e ha inveito contro di loro. È accaduto nella cittadina lombarda in occasione della tappa del Giro d'Italia che prevede il passaggio per Como: l'uomo a bordo della sua vettura ha scavalcato un varco di sicurezza ritrovandosi su via Ambrosoli, in quel momento chiusa per il passaggio dei ciclisti. Fortunatamente in quel momento nessuno dei partecipanti al Giro è passato, la maggior parte era infatti erano poco distante dalla vettura nella strada comasca: questo ha evitato che vi fossero incidente di sorta.

L'uomo che viaggiava senza cintura è risultato positivo all'alcol test

L'automobilista è stato fermato poco dopo dalla polizia stradale: agli agenti non ha saputo dare una spiegazione di quanto accaduto. Sottoposto all'alcol test, il 60enne, residente in città, è risultato positivo, con valori superiori alla soglia consentita per legge, pari a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. L'uomo inoltre era alla guida senza la cintura di sicurezza e al momento del fermo ha anche inveito contro gli agenti. Per questo è stato segnalato per il mancato rispetto dell'ordinanza prefettizia relativa alla sospensione del traffico lungo le strade interessate dal Giro d'Italia: inoltre è stato denunciato anche con l'ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale.