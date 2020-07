in foto: Immagine di repertorio

Era arrivata in ospedale nella notte tra mercoledì e giovedì in condizioni non gravi dopo che il marito l'aveva aggredita nel cuore della notte mentre dormiva mettendole le mani al collo: ma ieri mattina Alba Sgheiz, pensionata di 81 anni di Rebbio, è morta al Sant'Anna di Como.

L'uomo ricoverato in ospedale in stato di shock

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda, l'anziana che era malata da tempo, stava dormendo quando il marito Fulvio Tajana, 86 anni, avrebbe provato a strangolarla. Non è chiaro il motivo del gesto dell'uomo che accudiva la moglie da solo: la donna infatti aveva problemi psichici da molti anni e le sue condizioni di salute erano piuttosto gravi. L'86enne ha raccontato ai carabinieri giunti sul posto poco dopo l'aggressione di essere arrivato all'esasperazione e per questo di aver messo le mani al collo della moglie che è poi svenuta. È stato lui a chiamare il 112 insieme con il nipote che è accorso sul posto: l'anziano era convinto di aver ucciso la moglie che invece era stata portata in ospedale in condizioni non gravi. Ora dovranno essere chiarite le cause del decesso dell'anziana e la posizione dell'uomo che era stato ricoverato in ospedale in stato di shock. I carabinieri di Como, si erano già attivati per segnalare la delicatezza della situazione dei due coniugi ai servizi sociali.