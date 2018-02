in foto: foto d’archivio

Un uomo di 50 anni è accusato di abusi sessuali nei confronti di una bimba di quattro anni residente nel Comasco. La piccola sarebbe la figlia di una coppia di amici strettissimi dell'uomo. I genitori, preoccupati per la bimba, hanno raccontato ai poliziotti della Squadra Mobile delle strane attenzioni che il loro amico riservava alla figlia. In particolare avrebbe più volte accarezzato la piccola nelle parti intime, dettaglio confermato proprio dalla bimba, che ha parlato di carezze e gentilezze da parte del 50enne, anch'egli padre: "Mi riempie di carezze, è molto gentile con me". I genitori della piccola hanno riferito che spesso, nei fine settimana, erano soliti uscire insieme al 50enne e a sua moglie, amici di lunga data e conosciuti ai tempi dell'università. Anche loro avevano una figlia piccola e quindi le due bimbe spesso giocavano insieme mentre le due coppie di amici chiacchieravano.

Nell'appartamento dell'uomo sono state ritrovate fotografie della bimba.

Gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno quindi iniziato le indagini e nell'appartamento dell'uomo sono state trovate prove schiaccianti contro di lui. Nel suo smartphone c'erano infatti fotografie di carattere pedo-pornografico scattate a una bimba piccola mentre dormiva. Il gip ha emesso per lui una misura cautelare di custodia in carcere, eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile, e ora il 50enne si trova nel carcere di Bassone a disposizione dell'autorità giudiziaria.