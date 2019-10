Due persone, padre e figlia, sono state investite questo pomeriggio mentre camminavano sulla strada provinciale 41 all'interno tra i comuni di Barni e Magreglio, in provincia di Como. I due sono stati sbalzati nella scapata a lato della strada e sono finiti dentro a un torrente. L'uomo, di 68 anni, è morto sul colpo e la donna, di 44 anni, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco in gravissime condizioni. Lo ha reso noto Areu.

Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Como

I pedoni sono stati travolti da un'Audi pochi minuti prima delle 14.30 di oggi, domenica 27 ottobre. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, un'automedica e un mezzo dell'elisoccorso di Como. La donna in gravi condizioni è stata trasportata a Lecco, mentre le altre quattro persone coinvolte sono gli occupanti dell'auto: si tratta di un uomo di 45 anni, una donna di 43 anni e i loro due figli di 9 e 6 anni, tutti soccorsi in stato di choc ma non in gravi condizioni.

Da accertare le cause dell'incidente

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Asso, coordinati dal comando provinciale di Como. I militaristanno cercando di ricostruire dei dettagli la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. In un primo momento si era diffusa la notizia, errata, che le due vittime dell'incidente fossero ciclisti e coniugi. Si tratta invece di padre e figlia che stavano passeggiando sul ciglio della strada. Inutili i tentativi di soccorso per il 68enne, morto praticamente sul colpo dopo essere finito nel fiumiciattolo che scorre accanto alla strada provinciale. Da accertare restano ancora le cause dell'incidente e le responsabilità dell'automobilista che ha preso in pieno i due ciclisti.