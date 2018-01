Mario Landriscina, sindaco di Como, ha presentato denuncia in Procura contro gli autori della pagina Wikipedia a lui dedicata. Il primo cittadino del capoluogo lariano punta il dito contro una frase a suo avviso diffamante e comparsa per qualche giorno prima di essere rimossa da altri utenti dell'Enciclopedia Libera: "Attualmente è separato e parrebbe che conviva con il vice sindaco di Como", riportava la frase, inserita da un utente anonimo (ma di cui Wikipedia pubblica comunque gli indirizzi ip).

Una frase rimasta sulla sua pagina per pochi giorni, dalle 14:09 del 31 ottobre alle 16:22 del 3 novembre scorsi, prima che un altro utente la rimuovesse. Nel mirino, dunque, una presunta (la stessa frase era stata inserita con il condizionale) convivenza con la vice-sindaco Alessandra Locatelli della Lega Nord, di ventidue anni più giovane del sindaco. Ad accorgersi di questa affermazione era stato l'Ufficio Stampa del Comune di Como. Va detto che, una volta rimossa, la frase non è più ricomparsa. In ogni caso Landriscina ha deciso comunque di formalizzare una denuncia per diffamazione "causata da affermazioni mendaci relative a falsità sulla sfera personale non solo mia".