in foto: immagine di repertorio

Per gli automobilisti della zona poteva sembrare un vero affare. In quel distributore un po' nascosto si poteva fare il pieno a prezzi molto vantaggiosi, circa un euro e venti centesimi al litro, servendosi da soli grazie a un sistema self service costituito da un container con all'interno due cisterne di carburante. Il tutto sotto la supervisione di un benzinaio improvvisato nel ruolo. I militari della guardia di finanza di Guanzate, in provincia di Como, hanno scoperto e chiuso un distributore di benzina completamente abusivo. La pompa di benzina, al cui interno sono stati trovati 25oo litri di gasolio di contrabbando, operava secondo i finanzieri "in completa evasione delle imposte sulle accise e in violazione alle norme sulla sicurezza".

Tre denunciati per ricettazione e mancato pagamento delle accise

Nel piccolo centro del Comasco la finanza ha denunciato tre persone per ricettazione, mancato pagamento dell'accisa e ‘irregolare circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa'. A queste contestazioni si aggiungono quelle di natura amministrativa, tra cui il contrabbando, una fattispecie che è stata depenalizzata nel 2016. Il fatto che i litri di carburante fossero erogati a un prezzo stracciato, nettamente inferiore a quello di mercato, fa ritenere alle fiamme gialle che il distributore abusivo operasse "in pieno regime di concorrenza sleale nei confronti dei distributori autorizzati".