Tragico incidente all'alba. Un ragazzo di 21 anni è morto nell'esplosione di una villetta a schiera a Fino Mornasco, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo senza vita del giovane. I pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio, sventrato dallo scoppio. Pochi dubbi sull'origine accidentale: il terribile evento sarebbe stato provocato, secondo i primi rilievi, da una fuga di gas.

Esplode una villetta a schiera a Fino Mornasco

Pochi minuti dopo le 6 di mattina di oggi, lunedì 11 maggio, gli abitanti della frazione di Andrate di Fino Mornasco sono stati svegliati dal rumore dell'esplosione e hanno visto la colonna di fumo nero alzarsi dalla casa. L'abitazione ha subito danni ingenti. I soccorritori si sono trovati di fronte una scena da guerra. La forza della deflagrazione ha proiettato mobili, calcinacci e gran parte degli oggetti presenti nell'abitazione a decine di metri di distanza, aprendo una voragine nella facciata. L'intero prato adiacente all'edificio è coperto di macerie, detriti e suppellettili.

Danneggiate anche le abitazioni adiacenti

Subito dopo il boato, nei locali è divampato un incendio. Anche le villette adiacenti sono rimaste gravemente danneggiate. Sul posto, in via Liguria al civico 41, sono presenti otto mezzi dei pompieri, che oltre a spegnere le fiamme stanno verificando la stabilità della struttura. Intervenuti anche i carabinieri e gli equipaggi del 118, che non hanno potuto fare nulla per la giovane vittima.

Morto un ragazzo di 21 anni, lievi ferite per il padre

I primi vicini di casa accorsi hanno raccontato di aver sentito chiedere aiuto dall'interno. Il 21enne rimasto ucciso viveva con i genitori. Al momento dell'esplosione la madre non sarebbe stata presente perché già al lavoro, mentre il padre ha riportato lievi lesioni. Il ragazzo, che stando alle prime informazioni avrebbe qualche problema di disabilità, non è riuscito a mettersi in salvo nonostante il tentativo del genitore di aiutarlo.