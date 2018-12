in foto: Artisti di strada a Como (Immagine LaPresse)

Niente artisti di strada nel centro storico di Como durante le feste di Natale. Il provvedimento è stato preso dal sindaco di centrodestra Mario Landriscina, che ha firmato un'ordinanza per la sicurezza delle persone. Secondo il primo cittadino del capoluogo lombardo, le esibizioni in strada potrebbero infatti raggruppare i passanti in uno stesso punto, creando problemi in caso di situazione d'emergenza, come evacuazioni, malori o allarmi. Secondo l'ordinanza Comunale le esibizioni sono vietate fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania, in particolare, dal 22 al 26 dicembre, dal 29 dicembre a Capodanno il 5 e il 6 gennaio. Musicisti, giocolieri e mimi non potranno scendere in strada, pena, una multa che va da 25 a 500 euro.

La decisione è stata presa per i tantissimi turisti e visitatori attesi in occasione della rassegna "Como Città dei Balocchi" con proiezioni in piazza, varie attrazioni e un mercatino natalizio, quindi, per gestire al meglio le persone, mettendo in campo le misure necessarie a garantire la sicurezza in strada. Il provvedimento dal primo cittadino ha fatto molto discutere, l'anno scorso, sempre durante il periodo delle feste di Natale, il sindaco aveva emesso un'ordinanza antidegrado, che vietava l'accesso in centro ai senza tetto e che proibiva ai volontari di portare loro cibo, anch'essa fonte di dibattito.