Como, causano incidenti e scappano senza soccorrere i feriti a terra: presi due automobilisti

Due incidenti stradali nella zona di Como, stesso comportamento: in entrambi i casi chi ha causato lo scontro scappa via senza prestare soccorso. Tuttavia, in una circostanza un testimone, nell’altra le telecamere stradali, consentono alla polizia di risalire agli automobilisti, denunciati per omissione di soccorso.