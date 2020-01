in foto: Il vapore che fuoriesce dal manto stradale (foto Facebook)

Stava passeggiando nel parco di via Roncoroni a Como quando ha messo il piede in una piccola pozzanghera d'acqua, rimanendo gravemente ustionato. È accaduto a un uomo di 81 anni che è finito in ospedale al Sant'Anna con un'ustione per la quale sarà necessario probabilmente un intervento di chirurgia estetica. Sì perchè l'acqua nella quale è finito il piede dell'anziano aveva una temperatura elevatissima tanto da provocargli delle profonde lesioni nonostante indossasse calzini e scarpe: la spiegazione di questo assurdo incidente, stando a quanto ricostruito finora, sarebbe da ritrovarsi nelle perdite di alcune delle condutture di Comocalor, azienda partecipata che gestisce il teleriscaldamento e che nel periodo invernale è spesso oggetti di guasti.

Numerosi guasti alle condutture Comocalor

Nei giorni scorsi proprio a causa di numerosi guasti alcune famiglie erano rimaste al freddo e senz'acqua calda, poi l'incidente all'81enne finito in Pronto Soccorso a causa di un’ustione al piede. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine giunte sul posto poco dopo la chiamata al 118, sembra che il terreno su cui stava camminando abbia ceduto facendo finire il piede nell'acqua bollente. "Esprimo forte rammarico per quanto accaduto – il commento del presidente della società Andrea Bernasconi – e sono contento di sapere che il danno riportato non sia così grave come potesse sembrare in un primo momento".