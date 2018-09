in foto: Le operazioni dei vigili del fuoco

Un incidente mortale è avvenuto oggi, sabato 22 settembre, sui binari ferroviari in provincia di Como. Erano circa le 12.30 quando un uomo di ottant'anni è stato travolto da un treno mentre attraversava in corrispondenza di un passaggio a livello alla stazione di Portichetto Luisago. Da quanto ricostruito l'anziano signore, di cui non sono note le generalità, non si sarebbe accorto del sopraggiungere del convoglio, e non è riuscito ad attraversare in tempo nonostante il macchinista abbia attivato la sirena e tentato di frenare il treno.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso dell'uomo, morto sul colpo nel violento impatto con il treno. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco da sotto il convoglio. Sul posto anche gli agenti della Polfer e i carabinieri della stazione locale. Inevitabili gravi ripercussioni alla circolazione con la tratta ferroviaria in direzione di Milano bloccata. Diverse le corse saltate o con pesanti ritardi.